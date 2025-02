Drei Münchner Schüler im Alter von 15 Jahren sind Dienstagfrüh aus ihren Klassen geholt worden, nachdem sie zuvor auf dem Schulweg einen 16-Jährigen verprügelt hatten. Eine Schulwegbegleiterin hatte den Vorfall gemeldet: Sie hatte beobachtet, wie die drei um kurz vor 8 Uhr am Innsbrucker Ring über den Älteren herfielen. Dabei sollen sie, so die Polizei, „unter anderem mit massiver Gewalteinwirkung auf den am Boden Liegenden eingewirkt haben“.