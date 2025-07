Zwei Jugendliche sind am Sonntagabend in Obersendling von einer ganzen Reihe von Angreifern verletzt worden. Laut Polizei verständigte ein Zeuge gegen 22.20 Uhr den Notruf: Nahe dem U-Bahnhof Machtlfinger Straße habe eine Schlägerei zwischen Jugendlichen begonnen. Als mehrere Streifen dort eintrafen, fanden sie zwei junge Männer, 16 und 18 Jahre alt, verletzt am Boden sitzend. Sie gaben an, mit einer anderen Gruppe von Jugendlichen in Streit geraten zu sein. Als die Kontroverse handgreiflich wurde, kamen immer mehr Jugendliche zu den Angreifern hinzu. Die beiden Angegriffenen wurden geschlagen und getreten. Sie wurden später in ein Krankenhaus gebracht, die Verletzungen sind allerdings nicht schwerwiegend. Zeugen sagten aus, dass alle Beteiligten äußerst aggressiv gewesen seien.