Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es einen Ort in München , wo Jugendliche schlafen können, die sonst keinen Platz in dieser Stadt haben. Zwischen 14 und 17 Jahren sind sie alt, Mädchen und Jungen, sie sind wohnungslos, schlafen mal auf der Straße, mal bei Freunden, mal bei älteren Bekannten. Viele nehmen Drogen, prostituieren sich oder sind kriminell, sie haben selbst Gewalt erfahren, sind gewalttätig oder psychisch krank. Und fast alle haben sie das Vertrauen in Erwachsene und das System der Jugendhilfe verloren.

Mehr als 300 junge Menschen haben dort seit April 2023 geschlafen – doch nun könnte es passieren, dass die Notschlafstelle Ende Juli schließen muss. Nicht, weil es sie nicht mehr braucht – sondern weil es Differenzen zwischen dem Vermieter GVG und der Stadt München über die Nutzung der Immobilie gibt.

„Eine Schließung der Notschlafstelle bedroht nach Einschätzung des betreibenden Trägers Wohnhilfe e.V. akut das Kindeswohl dieser auf die Hilfe dringend angewiesenen Jugendlichen“, schreibt Geschäftsführer Helmut Berger in einer Pressemitteilung und fordert den Erhalt der Notschlafstelle in der Bayerstraße 22. Es ist die einzige Notschlafstelle für Jugendliche in München.

„Diese Jugendlichen sind schwierig irgendwo anders unterzubringen“, sagt Jonathan Spielmann, Leiter der Notschlafstelle. 16 Plätze haben sie im Moment, im Durchschnitt seien zehn Betten belegt, manchmal sei die Unterkunft auch voll besetzt, manchmal kämen weniger Jugendliche.

Es gelinge dem Team der Notschlafstelle, sie zu vermitteln, etwa in Inobhutnahmestellen, in besondere Wohngruppen, in Projekte für Jugendliche, die Drogen konsumieren. Manche gehen von dort aus aber auch in eine Jugendpsychiatrie oder, wenn ein Haftbefehl vorliegt, ins Gefängnis. Und immer kommen Jugendliche nach.

Es war geplant, in dem Gebäude in der Bayerstraße drei Jugendhilfeprojekte unterzubringen: eine für unbegleitete minderjährige Ausländer, eine Inobhutnahmestelle und die Notschlafstelle. Bisher wurde nur die Notschlafstelle eingerichtet. In dem Mietvertrag sei wohl nur von den unbegleiteten minderjährigen Ausländern die Rede, so wurde es dem Verein Wohnhilfe mitgeteilt.

Detailansicht öffnen Obdachlose Jugendliche können hier kurzfristig ein Bett bekommen ... (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen ... und Zeit verbringen. (Foto: Catherina Hess)

Und, so schreibt Berger es in der Pressemitteilung, das Betreiben der Notschlafstelle stelle nach Ansicht der Vermietergesellschaft eine widerrechtliche Nutzung dar, sodass sie den weiteren Betrieb der Einrichtung in der angemieteten Immobilie untersage. Dabei geht es wohl auch um andere Mieter und Ladenbesitzer, die sich von den Jugendlichen gestört fühlen. Die GVG selbst äußerte sich am Mittwoch nicht dazu.

Wie viele wohnungslose Minderjährige in München leben, ist dem Sozialreferat nicht bekannt – sie suchten kaum Zugang zu Hilfsangeboten. „Die Jugendlichen nächtigen häufig bei Freunden oder Bekannten, sodass die Dunkelziffer sehr groß ist und keiner hierzu eine genaue Aussage treffen kann“, teilte eine Sprecherin mit. Wie viele andere große Kommunen ziehe auch München viele Jugendliche von außerhalb an. Man habe der Notschlafstelle freie Räume in der Marsstraße als „vorübergehende Alternative“ angeboten, so die Sprecherin. Man sei weiterhin mit Hochdruck auf der Suche nach einer dauerhaften alternativen Immobilie für eine Notschlafstelle.