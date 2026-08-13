Ein 63 Jahre alter Münchner hat am Mittwoch sein am Samstag zuvor bei einem Biergarten in Untermenzing gestohlenes Pedelec wiederentdeckt – auf einem Online-Verkaufsportal. Als er dies bei der Polizeiinspektion in Pasing meldete, brachte er die Ermittler damit auf die Spur von zwei 14-Jährigen, die mutmaßlich in jüngerer Vergangenheit im größeren Umfang Zweiräder geklaut haben.

Bei den Jugendlichen stellten die Beamten jedenfalls nicht nur das entwendete Pedelec des 63-Jährigen im Wert eines niedrigen vierstelligen Betrages sicher, sondern bei anschließend von einem Richter angeordneten Wohnungsdurchsuchungen in Allach-Untermenzing zwei weitere Fahrräder sowie einen E-Scooter. Alle waren in den ersten Augusttagen im Bereich von Zwiedineck- und Pfarrer-Grimm-Straße gestohlen worden.

Die bereits wegen Diebstahlsdelikten polizeibekannten Teenager wurden vorläufig festgenommen. Im Zusammenhang mit den aktuellen Fällen wurden zudem weitere Ermittlungsverfahren wegen Kennzeichendiebstählen und Urkundenfälschungen eingeleitet. Weil einer der 14-Jährigen einen verbotenen Schlagring bei sich hatte, muss er sich wohl auch noch wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Nach den erkennungsdienstlichen Maßnahmen wurden die beiden Schüler ihren Erziehungsberechtigten übergeben.