Interview von Kathrin Aldenhoff

Jedes fünfte Kind ist psychisch belastet. Um Lehrkräften zu helfen, besser mit Depressionen oder Angststörungen ihrer Schülerinnen und Schüler umzugehen, hat Gerd Schulte-Körne, Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Nußbaumstraße, gemeinsam mit der Beisheim-Stiftung ein neues Infoportal entwickelt. Ein Gespräch über Jugendliche in Krisen, über Stress-Situationen in der Schule und darüber, wie Eltern ihre Kinder vor psychischen Belastungen schützen können.