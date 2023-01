Von Joachim Mölter

In der Gegend um den Pasinger Bahnhof scheint sich die Lage beruhigt zu haben, seit Bundes- und Landespolizei dort ihre Präsenz verstärkt haben. Um den Jahreswechsel herum hatten sich Raub- und Gewaltdelikte von Jugendlichen gehäuft, aber nachdem die Polizei bis zum vorigen Donnerstag insgesamt sieben Tatverdächtige festnehmen konnte, ist kein neuer Vorfall bekannt geworden. Es liege nahe, so der Polizeisprecher Jakob Siebentritt, "dass die jüngsten Festnahmen zur Bekämpfung des Phänomens beitragen". Die Ermittler gehen nun Hinweisen auf Zusammenhänge nach, aber "als Jugendgang sind die Tatverdächtigen nach jetzigem Stand nicht zu bezeichnen", erklärte er. Dafür scheinen die Gruppierungen nicht homogen genug zusammengesetzt zu sein.

Angefangen hatte die Serie am Silvesterabend, als zunächst ein 52-Jähriger am Bahnhofsvorplatz von einer Gruppe Jugendlicher zusammengeschlagen wurde. Wenig später meldeten sich unabhängig voneinander Jugendliche, die angaben, dass ihnen gerade rund ein Dutzend junger Männer Feuerwerkskörper geraubt hätten. Am 2. Januar wurden dann zwei Teenager von rund 15 männlichen Personen überfallen, die ihnen Mobiltelefone, Geldbeutel und Taschen abnahmen. Am gleichen Tag knöpfte eine vierköpfige Gruppe zwei anderen Teenagern auf einem Bolzplatz den Fußball ab - da waren die mutmaßlichen Täter ein paar Tage später ermittelt. Zuvor waren noch ein 16-Jähriger und ein 22-Jähriger von einer anderen Viererbande um Handys, Geld und weitere Wertsachen erleichtert worden. In diesem Fall nahm die Polizei schnell drei junge Männer fest - ein 20-Jähriger sitzt seitdem in Untersuchungshaft, weil er die Opfer mit einem Messer bedroht haben soll. In allen Fällen wendeten die Täter körperliche Gewalt an.

Eine konkrete Erklärung für diese Ballung von Raubdelikten und Körperverletzungen hat die Polizei nicht. Generell sei die Gegend um den Pasinger Bahnhof und das nebenan gelegene Einkaufszentrum ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche, und "wo sich viele Jugendliche aufhalten, gibt es viel Jugendkriminalität", so Siebentritt. Ähnliches gilt auch für den Münchner Osten, wo rund um den U-Bahnhof und die Shopping-Mall in in der Messestadt Riem jugendliche Straftäter im vorigen Sommer für Aufregung gesorgt hatten: In einem Fall kam ein 21-Jähriger bei einem vorgeblichen Drogendeal sogar ums Leben.

In der Corona-Zeit etablierten sich die Orte als Treffpunkte

Die öffentlichen Plätze rund um Pasing- und Riem-Arcaden mit ihren Aufenthaltsmöglichkeiten hatten während der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen als Anlaufstellen für Jugendliche, weil die meisten Freizeiteinrichtungen geschlossen waren. Die Treffpunkte scheinen auch nach den Lockdowns nichts von ihrer Anziehungskraft weit über die nähere Umgebung hinaus verloren zu haben. Bereits im vorigen Jahr hatte das Polizeipräsidium in seinem Sicherheitsreport die Beobachtung notiert, "dass sich Gruppen aus verschiedenen Stadtteilen (...) an diversen Örtlichkeiten formieren". Polizeisprecher Jakob Siebentritt ergänzt: "Wir können in diesem Phänomenbereich immer wieder Fluktuationen feststellen, die teilweise ohne konkret ersichtliche Gründe und scheinbar zufällig auftreten."

Die aktuellen Straftaten in Pasing gehen jedenfalls nicht nur auf das Konto von Pasinger Jugendlichen, wie die Polizei mitteilt: "Oftmals kommen die Beteiligten an solchen Delikten aus weiter entfernten Stadtvierteln oder aus den Landkreisen um München." Unter den jüngst Festgenommenen waren jedenfalls auch zwei Teenager aus den Kreisen Fürstenfeldbruck und Weilheim-Schongau. Das lässt den Schluss zu, dass bei Tatorten wie Pasing und Riem die Anbindung ans Bahnnetz eine Rolle spielt.

Derzeit wertet das Polizeipräsidium München noch die Zahlen für seine jährliche Kriminalitätsstatistik aus, aber "nach derzeitigen Erkenntnissen fallen die Stadtbezirke Riem und Pasing nicht durch höhere Deliktszahlen im Bereich der Jugendkriminalität auf", heißt es. Die jüngste Aufmerksamkeit sei auf "wenige, dafür hochwertige Delikte" zurückzuführen.