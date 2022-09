Bei einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit zwei 17-Jährigen hat ein 42 Jahre alter Mann am Dienstagabend am Kolumbusplatz in der Au Prellungen im Gesicht und Hämatome am Schlüsselbein erlitten. Außerdem soll einer der 17-Jährigen ein Küchenmesser gezogen, Stichbewegungen in Richtung des Mannes gemacht und gedroht haben, ihn abzustechen.

Nach ersten Erkenntnissen des für jugendtypische Gewalttaten zuständigen Kommissariats 23 sei ein Streit eskaliert, nachdem der 42-Jährige den Teenagern vorgeworfen habe, Drogengeschäfte zu machen. Woher dieser Verdacht rührt, ist unklar: Keiner der beiden 17-Jährigen ist wegen Drogendelikten bei der Polizei bekannt, bei ihrer Festnahme wurden weder Drogen noch das mutmaßlich verwendete Messer gefunden. Wegen der Faustschläge droht ihnen jedoch eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.