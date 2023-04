Jugendkriminalität in München:Wenn schon Kinder zu Räubern werden

Jugendkriminalität in München

Jugendkriminalität in München: Das Alter der Täter sinkt, ihre Opfer sind oft Gleichaltrige. Polizisten, Forscher und Sozialarbeiter beobachten eine Tendenz zu kriminellen Gangs, die sich an bestimmten Brennpunkten treffen.

Von Martin Bernstein

Sie drohen. Sie schlagen. Sie rauben. Und manchmal stechen sie sogar zu. Jugendliche, manchmal noch Kinder, die gewalttätig werden. Oft sind Gleichaltrige oder Jüngere ihre Opfer. Kaum ein Tag vergeht, an dem die Münchner Polizei nicht von derartigen Fällen zu berichten hätte. Der jüngste Vorfall ereignet sich am Mittwoch. Zwei 15 oder 16 Jahre alte Jugendliche rauben nahe dem Harras zwei Buben aus. Die Täter bedrohen die Kinder und fordern: "Gib mir alles, was du hast!" Ein Zwölfjähriger wird durchsucht, dann angespuckt und ins Gesicht geschlagen. Die Täter türmen mit ihrer Beute: zwei Euro.