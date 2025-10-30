Ständig gibt es Ärger, das Mädchen ist labil, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Die Zwölfjährige vertraut sich der Schulpsychologin an – und die lässt den Fall eskalieren.

Die Jugend gilt nicht unbedingt als die unbeschwerteste Zeit im Leben eines Menschen, aber rückblickend werden viele nostalgisch. Die ersten großen Leidenschaften, die ersten großen Gefühle, die ersten großen Momente der Freiheit. Für viele entstehen in dieser Zeit schöne Erinnerungen, die sie für immer begleiten. Für andere entstehen Traumata.