Streit um InobhutnahmeUnd dann holten sie Julia ab

Lesezeit: 9 Min.

In der Schutzstelle des Jugendamts verschlechtert sich der Zustand des Mädchens schnell (Symbolfoto).
In der Schutzstelle des Jugendamts verschlechtert sich der Zustand des Mädchens schnell (Symbolfoto). (Foto: Ute Grabowsky/photothek.de/Imago; Bearbeitung: SZ)

Ständig gibt es Ärger, das Mädchen ist labil, die Eltern wissen nicht mehr weiter. Die Zwölfjährige vertraut sich der Schulpsychologin an – und die lässt den Fall eskalieren.

Von Francesca Polistina

Die Jugend gilt nicht unbedingt als die unbeschwerteste Zeit im Leben eines Menschen, aber rückblickend werden viele nostalgisch. Die ersten großen Leidenschaften, die ersten großen Gefühle, die ersten großen Momente der Freiheit. Für viele entstehen in dieser Zeit schöne Erinnerungen, die sie für immer begleiten. Für andere entstehen Traumata.

