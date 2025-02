Wie der Mörder vorging, hat die Polizei ermitteln können. Er fuhr mit dem Fahrstuhl in den obersten Stock des jüdischen Altersheims an der Reichenbachstraße, ging auf der Treppe wieder nach unten und schüttete auf dem Weg Benzin aus. Unten zündete er es an und flüchtete. Bald brannte das Haus, für viele Bewohner gab es keinen Fluchtweg mehr, sieben Menschen starben, darunter zwei Überlebende des Holocaust. Die entscheidende Frage freilich ist noch 55 Jahre später nicht beantwortet: Wer hat am 13. Februar 1970 dieses grauenvolle, atemberaubend bösartige Verbrechen begangen?

Bei der Beisetzung der Opfer sagte Maximilian Tauchner, damals Präsident der Jüdischen Gemeinde: „Was in den Gaskammern nicht vollbracht werden konnte, ist im Altersheim 25 Jahre später zu Ende geführt worden.“ Es ist eines der schlimmsten ungeklärten Verbrechen nicht nur in der Geschichte Münchens, sondern auch der Bundesrepublik. Aber jetzt könnte es eine neue Spur geben.

Der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in München bestätigte der SZ einen Bericht der Bild-Zeitung, dass „wir derzeit klären, ob die Ermittlungen wieder aufgenommen werden“. Die Justiz habe neue Hinweise einer Privatperson erhalten und gehe diesen nach, ein entsprechendes Prüfungsverfahren laufe seit Ende Januar. Um dieses nicht zu gefährden, wollte die Staatsanwaltschaft keine näheren Hinweise geben.

Die Suche nach dem Täter oder den Tätern von 1970 war ergebnislos verlaufen, die Ermittlungen wurden dann eingestellt. 2013 nahm sie der Generalbundesanwalt noch einmal auf, aber auch diesmal lief die Suche ins Leere. Auch angebliche Zeugen und anonyme Bezichtigungen gab es über die Jahre immer wieder, doch es kam nie Belastbares dabei heraus. Andreas Franck führt das Prüfverfahren heute selber, da er Zentraler Antisemitismusbeauftragter der Bayerischen Justiz ist.

Verdachtsmomente und Indizienketten

Und antisemitisch motiviert war der Brandanschlag ganz offensichtlich. Eindeutig hatten die Menschen in der Reichenbachstraße sterben müssen, nur weil sie Juden waren, mitten in München, der einstigen „Hauptstadt der Bewegung“, nur 25 Jahre nach dem Holocaust. Die Polizei, an deren Arbeit es viel Kritik gab, ermittelte in alle Richtungen. Ein rechtsextremistisches Motiv erschien möglich, aber auch das Werk palästinensischer oder deutscher linker Terroristen, die die Demokratie mit Gewalt bekämpften und den jungen Staat Israel als Vorposten des Imperialismus im Nahen Osten betrachteten. Manche ihrer Mitglieder wurden von radikalen Palästinensern an Waffen ausgebildet.

Der Politologe Wolfgang Kraushaar stellte in zwei Büchern eine Indizienkette vor, die seiner Überzeugung nach auf Täter im linksextremen Spektrum verwies. Stasi-Akten führten ihn zu einem ehemaligen Linken, der angab, eine Bombe im Berliner jüdischen Gemeindehaus platziert zu haben. Der Sprengsatz, der 1969, ausgerechnet, eine Trauerfeier für die Opfer der Reichsprogromnacht 1938 treffen sollte, explodierte glücklicherweise nicht. 1976 wiederum entführte ein deutsch-palästinensisches Terrorkommando ein Passagierflugzeug nach Uganda und ließ alle nichtjüdischen Geiseln gehen. Der Ungeist der Väter lebte in diesen jungen Terroristen fort, die allen Ernstes den Faschismus, für den sie die Demokratie hielten, zu bekämpfen trachteten, indem sie Opfer des Faschismus ermorden wollten.

Es gab noch weitere Verdachtsmomente in diese Richtung, etwa zu den „Tupamaros München“, einer linken Splittergruppe, die seinerzeit solche Vorwürfe vehement bestritt. Aber Indizien sind keine Beweise. Wer den Mord beging, blieb ein Mysterium. Bis jetzt.