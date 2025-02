Von Wolfgang Görl

Leopold Fraenkel, ein im Januar 1867 geborener Sohn eines jüdischen Leinenweberei-Besitzers aus Biblis, gründete 1892 ein Leinenhaus in der Theatinerstraße in München. Das Geschäft in bester Innenstadtlage florierte, Fraenkel etablierte sich in der bayerischen Hauptstadt. 1909 heiratete er Charlotte Rothschild, Tochter eines jüdischen Metzgers. Als die Nazis an die Macht kamen, gerieten die Fraenkels wie alle Juden im Reich in die Terrormaschinerie der braunen Diktatur. Demütigungen, Ausgrenzung, Entrechtung, Plünderungen, Raubzüge – eine Kette an Grausamkeiten, an deren Ende die Gaskammern oder Erschießungskommandos standen.