Als Bote eines, wie er sagt, "freudigen Judentums in einem Europa der Vielfalt", hat sich Terry Swartzberg weltweit und in seiner Münchner Heimat einen Namen gemacht. Für diesen und den darauffolgenden Freitagabend lädt er nun an zwei Münchner Plätzen zum "Open Air Schabbat" ein.

Die traditionelle Feier zum freitäglichen Sonnenuntergang soll dabei als "Fest des jüdischen Lebens" zusammen mit allen Interessierten stattfinden, mit Musik und gemeinsamem Essen. Die Feierlichkeiten beginnen jeweils um 18 Uhr an diesem Freitag, 24. März, am Resi-Huber-Platz in Sendling sowie am Freitag, 31. März, am Giesinger Bahnhofplatz.