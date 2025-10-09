Der Staatsschutz der Münchner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Rande einer kleinen pro-israelischen Kundgebung am Mittwochabend einen Teilnehmer judenfeindlich beschimpft und bedroht haben soll. Der etwa 60 Jahre alte, groß gewachsene und Hochdeutsch sprechende Mann hetzte danach kurz vor Kundgebungsende gegen 19 Uhr auf dem Sendlinger-Tor-Platz gegen einen 51 Jahre alten Versammlungsteilnehmer.