Vorfall am Sendlinger-Tor-PlatzMünchner Kriminalpolizei fahndet nach aggressivem Judenhasser

Erst am Sonntag demonstrierten mehrere Tausend Münchnerinnen und Münchner auf dem Königsplatz gegen jede Form von Antisemitismus.
Erst am Sonntag demonstrierten mehrere Tausend Münchnerinnen und Münchner auf dem Königsplatz gegen jede Form von Antisemitismus. (Foto: Catherina Hess)

Der Unbekannte soll einem Teilnehmer einer pro-israelischen Kundgebung mit Vernichtung in der Gaskammer gedroht haben.

Der Staatsschutz der Münchner Polizei fahndet nach einem Mann, der am Rande einer kleinen pro-israelischen Kundgebung am Mittwochabend einen Teilnehmer judenfeindlich beschimpft und bedroht haben soll. Der etwa 60 Jahre alte, groß gewachsene und Hochdeutsch sprechende Mann hetzte danach kurz vor Kundgebungsende gegen 19 Uhr auf dem Sendlinger-Tor-Platz gegen einen 51 Jahre alten Versammlungsteilnehmer.

Nach Polizeiangaben soll der Judenhasser „Ab ins Gas mit Ihnen“ gerufen haben, und: „Ihr werdet euch noch wundern, ihr Juden“. Danach ging der Täter weg. Das Kriminalfachdezernat 4 ermittelt wegen Volksverhetzung und sucht jetzt weitere Zeugen des Vorfalls. Vor zehn Tagen erst war ein Kippa tragender Münchner Jude in der U-Bahn-Station Stachus antisemitisch beschimpft worden.

