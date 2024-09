Von Bernd Kastner

Mirjam Zadoff ist gerade auf der Rückreise aus dem Urlaub, erzählt sie. Auf einer Fähre erfuhr sie am Donnerstag, was in München geschieht, an dem Haus, das sie leitet. Das NS-Dokuzentrum, direkt neben dem Generalkonsulat Israels gelegen, war das erste Ziel des jungen Angreifers. Zwei Schüsse gab er auf das Haus ab, eine Kugel traf eine Scheibe über dem Eingang, eine andere ging in die Drehtür. Erst am Freitag, als die Absperrungen weitgehend aufgehoben sind, ist alles zu sehen. Da ist das Dokuzentrum geschlossen, und Zadoff noch auf der Rückreise.