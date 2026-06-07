„Nessun dorma – Keiner schlafe“ ist die vielleicht berühmteste und effektvollste Tenor-Arie der gesamten Opern-Literatur. Sie bedeutete auch diesmal mit seinem abschließenden vincerò den heftig akklamierten Höhepunkt von Puccinis „Turandot“ mit Jonas Kaufmann als Calaf an der Bayerischen Staatsoper.
Bayerische Staatsoper„Turandot“ in München: Alle wollen Jonas Kaufmann erleben
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Zum ersten Mal singt Star-Tenor Jonas Kaufmann die Rolle des Calaf in Puccinis „Turandot“ in München. Der Abend in der Bayerischen Staatsoper hat einen programmierten Höhepunkt, doch es gibt auch Überraschungen.
Kritik von Klaus Kalchschmid
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