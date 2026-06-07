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Bayerische Staatsoper„Turandot“ in München: Alle wollen Jonas Kaufmann erleben

Lesezeit: 1 Min.

Dominierte den Abend an der Staatsoper: Star-Tenor Jonas Kaufmann.
Dominierte den Abend an der Staatsoper: Star-Tenor Jonas Kaufmann. Gregor Hohenberg

Zum ersten Mal singt Star-Tenor Jonas Kaufmann die Rolle des Calaf in Puccinis „Turandot“ in München. Der Abend in der Bayerischen Staatsoper hat einen programmierten Höhepunkt, doch es gibt auch Überraschungen.

Kritik von Klaus Kalchschmid

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„Nessun dorma – Keiner schlafe“ ist die vielleicht berühmteste und effektvollste Tenor-Arie der gesamten Opern-Literatur. Sie bedeutete auch diesmal mit seinem abschließenden vincerò den heftig akklamierten Höhepunkt von Puccinis „Turandot“ mit Jonas Kaufmann als Calaf an der Bayerischen Staatsoper.

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