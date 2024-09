Stillstand in Johanneskirchen

Seit acht Jahren ist das Gelände am ehemaligen „Freischützgarten“ unbelebt. Der neueste Investor machte 2022 mit dem Versprechen auf mehr Wohnraum und Geschäfte Hoffnung. Seit Frühjahr 2023 steht das Projekt jedoch still.

Von Patrik Stäbler

Die Bautafel ist noch da – allein an einer Stelle ist der Text überklebt worden. So sieht man dort, wo bis vor einiger Zeit noch „Fertigstellung: Mitte 2023“ stand, inzwischen nur noch zwei weiße Streifen. Sie stehen sinnbildlich für die Ungewissheit und den Unmut, den viele Menschen in Johanneskirchen mit diesem Bauprojekt verknüpfen, dem der neue Eigentümer den klingenden Namen „An den Winterlinden“ verpasst hat, das hier im Viertel jedoch weiterhin als „Freischützgarten“ firmiert.