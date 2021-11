Mit der Spielzeit 2019/2020 trat Johannes Nussbaum sein Theater-Erstengagement an und ist seitdem Ensemblemitglied am Residenztheater.

Der österreichische Schauspieler freut sich in der Woche von 22. bis 28. November besonders auf ein neues filmisches Projekt, die Band "Slatec" und einen Ausflug zum Königshaus am Schachen. Kultur- und Freizeittipps eines Wahlmünchners. Ein Gastbeitrag.

Sein neuer Film "Hannes" wurde schon vor drei Jahren gedreht, jetzt aber erst soll die Adaption eines frühen Romans von Rita Falk in die Kinos kommen. In der Titelrolle ist Johannes Nussbaum zu sehen. Der junge Österreicher mit dem blonden Lockenkopf lebt seit zwei Jahren in München, er spielt Theater, dreht Filme und Serien. So auch in dieser Woche, in der aber immer noch etwas Zeit bleibt für Restaurantbesuche und Einkäufe, Fahrradtouren und Wanderungen.

Montag: Sehnsucht nach Wien

Detailansicht öffnen Gäste im Baader Cafe in der Münchner Isarvorstadt. (Foto: Catherina Hess)

Ich stehe auf, mache mir Kaffee und setze mich an den Küchentisch meiner kleinen Wohnung. Danach geht es wahrscheinlich ins Baader Café, dort bestelle ich Kaffee, Rührei und ein Soda Zitron. Diese spezielle "österreichische Mischung" wird nur in ganz wenigen Cafés in München zubereitet. Mit leichter Sehnsucht nach Wien genieße ich das Frühstück und den herbstlichen Morgen. Danach steige ich am Hauptbahnhof in den Zug, um zu einem aktuellen Dreh zu fahren. Mehr darf ich darüber leider noch nicht preisgeben, die Kostüme und die Drehorte sind aber atemberaubend: Ich kann es kaum erwarten, dieses Projekt dem Publikum vorzustellen.

Dienstag: Ramen zur Stärkung

Detailansicht öffnen Delikatesse aus der japanischen Küche: die Ramen-Suppe mit Nudeln und Schweinefleisch. (Foto: imago images/Shotshop)

Nach einer langen Drehnacht muss ich frühmorgens wieder in den Zug Richtung München. Heute Abend habe ich Vorstellung. Hamlet. Vor anstrengenden Vorstellungen esse ich gerne Ramen-Suppe. Die gibt's besonders gut im Takumi, dort schlürfe ich Miso-Ramen mit gebratenem Schweinefleisch. Zwei Stunden vor der Vorstellung setze ich mich in den Innenhof unserer Kantine, trinke Kaffee, rauche Zigaretten und gehe meine Texte durch. In der Garderobe mache ich mich warm, auf der Hinterbühne treffe ich dann meine Kollegen. Der Einlass beginnt, wir umarmen uns wie immer und wünschen uns viel Spaß. Es wird dunkel. Jetzt geht es los.

Mittwoch: Die Natur als Geschenk

Detailansicht öffnen Die Isar von der Münchner Reichenbachbrücke aus gesehen in Richtung Süden. (Foto: Sebastian Gabriel)

Um mich von den letzten anstrengenden Tagen zu erholen, radle ich die Isar entlang Richtung Süden. Gerade in dieser Jahreszeit mache ich das gerne. Die Luft ist gut, man hört die Strömung der Isar und ist innerhalb von 15 Minuten aus der Stadt heraus. Seit zwei Jahren lebe ich in München, die Natur ist das größte Geschenk dieser Stadt. Während des Lockdowns war sie meine einzige Rettung. Abends habe ich wieder Vorstellung. Hamlet. Arschbacken zusammenkneifen. Es wird dunkel. Jetzt geht es los.

Donnerstag: Parfüm und Polka

Detailansicht öffnen Angesagtes Lokal: das "Polka" in Haidhausen. (Foto: Stephan Rumpf)

Wie immer: Erst ein Kaffee, dann setze mich an den Küchentisch. Da ich auf der Suche nach einem neuen Parfum bin, mache ich mich auf zu Parfums Uniques in der Nähe des Gärtnerplatzes. Die Inhaberin Eva Bogner ist eine sympathische Frau, die Düfte aus kleinen Manufakturen aussucht und ihren Kunden nach persönlichen Gesprächen vorstellt. Hier geht es um Individualität und nicht um Masse. Abends plane ich mit Freunden und Freundinnen einen Besuch im Polka, einem kleinen Lokal in Haidhausen. Wir trinken Wein, essen gut und genießen den Abend.

Freitag: Techno am Küchentisch

Detailansicht öffnen (Foto: Josy Friebel)

Ich stehe auf, mache mir einen Kaffee, setze mich an den Küchentisch - und bleibe sitzen. Ich google die Münchner Band Slatec und darf dem Schlagzeuger, Bassisten, Perkussion- und Posaunenspieler sowie der Sängerin vier Stunden lang dabei zusehen, wie sie live Techno improvisieren und sich in Ekstase spielen. "Slatec" ist im Residenztheater in der von Elsa-Sophie Jach inszenierten Produktion Die Unerhörten zu sehen und zu hören. Ich freue mich auf die Vorstellung am 30. November.

Samstag: Wandern zum Schachen

Detailansicht öffnen Sonnenaufgang über dem Königshaus am Schachen im oberbayerischen Wettersteingebirge. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Ich und meine Freundin quälen uns frühmorgens aus dem Bett: Wir haben einen Ausflug geplant. Ab ins Auto Richtung Garmisch-Partenkirchen, drei Stunden lang geht es hinauf zum Königshaus am Schachen. Da die Wintersaison bereits begonnen hat, sitzen wir hoffentlich nicht vor geschlossenen Türen auf den Treppen. Aber wir sind in dicke Daunenjacken eingepackt, haben Schwarzbrot mit Schinken und Käse dabei, schlürfen Ingwertee und genießen den Ausblick. Wieder zuhause geht es bestimmt in die Badewanne.

Sonntag: Erinnern und bewundern

Wir sind in den letzten Vorbereitungen für ein filmisches Projekt unter der künstlerischen Leitung von Sebastian Baumgarten. Für das Stück Bruder Eichmann von Heinar Kipphardt haben wir Tonspuren aufgenommen und im Residenztheater eine Live-Lesung veranstaltet mit einem Nachgespräch mit Noam Brusilovsky, Mirjam Zadoff, Jörg Skriebeleit und Niels Beintker. Wir wollen erinnern. Online-Premiere wird voraussichtlich am 14. Dezember sein. Später gehe ich noch ins Theater, um meine Kollegen und Kolleginnen in Die Unerhörten zu bewundern.

Der 1995 in Niederösterreich geborene Johannes Nussbaum stand im Alter von neun Jahren für Ulrich Seidls "Import Export" erstmals vor der Kamera. Bekannt wurde er mit der Serie "Vorstadtweiber" und den "Steirer"-Filmen aus der Landkrimi-Reihe. Er studierte an der Schauspielschule "Ernst Busch" in Berlin und ist seit 2019 Ensemblemitglied am Münchner Residenztheater. Am 25. November startet "Hannes" mit ihm in der Titelrolle in den Kinos.