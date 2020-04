"Und ewig lockt das Karamell" vom 9. April:

In diesem Artikel geht es um Jogging-Möglichkeiten, speziell in Zeiten von Corona. Unter anderen diversen Strecken wird auch der "Alte Nördliche Friedhof" vorgestellt. Ich wohne in der Maxvorstadt, bin älter und habe diese Oase in Zeiten von Corona wiederentdeckt. In jüngeren Jahren habe ich dort gelernt, gelesen und die Ruhe genossen. Jetzt schätze ich diesen alten Friedhof als wunderbare Möglichkeit, in meiner Nähe spazieren zu gehen und Luft zu tanken. Außerdem habe ich entdeckt, dass er inzwischen zu einem wirklich schönen Biotop geworden ist. Ich wundere und freue mich jedes Mal, was im Laufe der letzten Wochen alles aus den Wiesen und verwilderten Gräbern an Pflanzen und Blumen herauskommt, ohne dass es in letzter Zeit angesät oder gepflanzt worden ist. Ich genieße diesen Ort. Er ist etwas Besonderes, wenn man genau hinschaut.

Umso mehr ärgere ich mich und kann nicht verstehen, dass er als "Jogging-Parcours" angepriesen wird. Der Englische Garten ist ganz in der Nähe und bietet viel mehr Platz für Bewegungsdrang. Leute, die in der Nähe wohnen, nutzen ihn für diese Zwecke schon länger, und auch im Sommer sind die Wiesen voll von "Sonnenanbetern".

Aber muss man diesen Ort in Zeiten von Corona noch zusätzlich in der SZ quasi als "Sportplatz" anpreisen? Ein "Ort der Begegnung" soll der Friedhof sein, heißt es. Aber so, wie er genutzt wird, tut mir das in der Seele weh, und ich verstehe darunter etwas ganz Anderes. Es ist immer noch ein Friedhof, wenn auch schon lange stillgelegt. Einige alte Gräber werden wohl auch heute noch gepflegt, wie ich gesehen habe. Meines Erachtens verdienen die Gräber und der ganze Ort ein wenig mehr Respekt und Achtsamkeit. In Zeiten von Corona sollte der Tod uns allen ein wenig näher gerückt sein ... Elisabeth Will, München