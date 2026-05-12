Die Münchner Polizei sucht nach zwei Jugendlichen, die am Samstagabend in Fürstenried einen 15-Jährigen ausgeraubt haben sollen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, sei der Junge gegen 22.30 Uhr in einer Grünanlage beim Fürstenrieder Schloss joggen gewesen, als er von den etwa 17 bis 18 Jahre alten Tätern angegriffen wurde. Dabei sei der Überfallene mit einem Messer bedroht und ins Gesicht geschlagen worden.

Die Täter nahmen eine Debit- und zwei Kreditkarten des 15-Jährigen an sich und flüchteten. Der Junge verständigte von daheim aus die Polizei, eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Täter werden als etwa 1,80 Meter groß und dünn beschrieben, einer mit kurzen blonden Haaren, der andere mit etwas längeren braunen. Letztgenannter habe eine schwarze Jacke der Marke Stone Island getragen. Die Polizei bittet Zeugen, die zur genannten Zeit in der Nähe der Walliser Straße etwas beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 089/29100.