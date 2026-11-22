Der Komponist und die Dichterin: Hans Werner Henze und Ingeborg Bachmann, Lebensmenschen, die sich gefunden haben, beide vor 100 Jahren geboren. Ischia, die Insel im Golf von Neapel, erwählten die beiden 1953 für ein paar Monate zum gemeinsamen Fluchtpunkt. Zwei Außenseiter, Schiffbrüchige, die sich der „auf Widerruf gestundeten Zeit“ bewusst waren. Dort im Süden entstand auch Bachmanns Neufassung der lyrischen Monologe des Fürsten Myschkin für Henzes Ballettpantomine zu Fjodor Dostojewskis „Der Idiot“ (1952).

Ein Werk, das Daniel Grossmann und sein Jewish Chamber Orchestra Munich (JCOM) zu einem besonderen Projekt inspiriert hat. „Heimkehr – eine Tondichtung“, so der Titel, ist am 26. November, 20 Uhr, in den Münchner Kammerspielen zu erleben.

Ingeborg Bachmann, hier 1965 beim Literaturfestival in Spoleto, und den Komponisten Hans Werner Henze verband eine intensive Freundschaft. Foto: Werner Neumeister/imago

„Was geschieht mit einem Menschen, der zurückkehrt – und feststellen muss, dass die Welt, in die er zurückkommt, keinen Platz mehr für ihn hat?“ Um diese Frage kreist der Abend aus Musik, Literatur und Schauspiel, der zwei Werke der Weltliteratur miteinander in Beziehung setzt, die zunächst nichts miteinander zu tun zu haben scheinen: Dostojewskis „Idiot“ in der Henze/Bachmann-Fassung und Imre Kertész‘ „Roman eines Schicksallosen“, neu interpretiert vom ungarischen Schriftsteller Lajos Parti Nagy und, im Auftrag des JCOM, für zwei Sprechstimmen und Kammerorchester vertont von der österreichisch-ungarischen Komponistin Judit Varga. Es lesen die Schauspieler Kriszta Biró, Károly Hajduk, Kriszta Biró und Martin Weigel.

Literatur : Zu frei und zu klug für ihre Zeit Ingeborg Bachmann war die Vorgängerin der Heterofatalistinnen von heute. Zu ihrem 100. Geburtstag kann man wieder viel über ihre Leiden lesen. Oder man fängt mit ihren unsterblichen Werken von vorne an. SZ Plus Von Marie Schmidt ...

Der Roman des späteren Nobelpreisträgers hatte die Leser bei seinem Erscheinen 1996 in Deutschland nachhaltig verstört. Erzählt wird die Geschichte eines 14-jährigen jüdischen Jungen, der wie Kertész nach Auschwitz und Buchenwald deportiert wurde. Die unsagbare Wirklichkeit des Lagers, nüchtern registriert in der Perspektive eines Kindes, sie schockierte: „Alles war in Bewegung, alles funktionierte, jeder war an seinem Platz und machte das Seine, exakt, heiter, wie geschmiert“, heißt es da. Beide, Myschkin und der Schicksallose, treffen mit ihrer Naivität laut Grossmann auf eine Gesellschaft, die damit nicht umgehen kann.

Daniel Grossmann und sein Jewish Chamber Orchestra Munich sind den Kammerspielen eng verbunden. Foto: Robert Brembeck

Und noch ein anderer Abend, der Musik und Literatur verbindet: Wer war Helene Liebmann, die viele Namen trug, tragen musste? Schon ihr Vater, der Berliner jüdische Bankier Meyer Riess (1764–1833) hatte sich in Martin Riese umbenannt. Sie selbst und ihr Ehemann John Josef Liebmann nahmen den Namen Liebert an, als sie in Hamburg lebten, um antisemitischen Anfeindungen zu entgehen. Helene Liebmanns Cello Sonata Op. 11. ist zu hören bei einem musikalisch-literarischen Abend im Rahmen der Jüdischen Kulturtage im Saal X im HP8 am 24. November.

Christina Biwank, Solobratschistin der Dresdner Philharmoniker, und die Münchner Pianistin Anne Schätz stellen bei diesem Kammerkonzert Werke jüdischer Komponistinnen der vergangen 200 Jahre vor. Da ist beispielsweise auch Ruth Schonthal, die in den 1930er-Jahren als musikalisches Wunderkind Konzerte in ganz Europa gab. Der Familie gelang die Flucht vor dem nationalsozialistischen Terror in die USA, wo Schonthal Schülerin Paul Hindemiths wurde. Die Komponistin, die 2006 starb, hinterließ eine große Bandbreite an Werken, unter anderem auch Opern, Orchesterwerke und Kammermusik. Das Münchner Publikum lernt ihre Sonata Concertante kennen und wird unter anderem auch Bekanntschaft machen mit der gebürtigen Wienerin Vally Weigl, auch sie wurde nach dem „Anschluss“ Österreichs in die Emigration in die USA gezwungen.

Ein Schicksal, das sie mit der Familie von Bernd Sucher verbindet. Der Kritiker, Literat und Vorstandsvorsitzende der Liberalen Jüdischen Gemeinde München Beth Shalom liest an diesem Abend Passagen aus seinem Buch „Rahels Reise“. In diesem autobiografisch inspirierten Roman erzählt er die Geschichte einer jüdischen Großfamilie von den Dreißigerjahren bis in die Gegenwart.