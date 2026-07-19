Jens Madsen war acht Jahre alt, als er mit seiner Familie aus Tansania ins Chiemgau zog. Seine Mutter kochte dort weiter die Gerichte ihrer Heimat – oft mit Zutaten, die sie in Deutschland bekommen konnte. Heute reist ihr Sohn selbst durch die Welt, sucht nach Aromen, Techniken und Geschichten, um sie in seine eigene Küche zu übersetzen. Gerade ist der 32 Jahre alte Küchenchef des Münchner Restaurants „The Cloud by Käfer“ mit zwei Michelin-Sternen gekürt worden. Doch das Menü, mit dem er im Juni 2025 in der BMW-Welt gestartet ist und mit dem er die Auszeichnung erkocht hat, gibt es schon nicht mehr: Nach Süd- und Ostafrika ist Madsen jetzt kulinarisch ins Amazonasgebiet weitergezogen. Ein Gespräch über Maniok und Ameisen, was unter Culinary Nomadism zu verstehen ist und warum für ihn Stillstand keine Option sein kann.