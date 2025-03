Der 55-Jährige sollte in München vor Gericht erscheinen, weil er angeblich bei einer Autofahrt das Handy am Ohr hatte. Aber weder er noch sein Anwalt kamen. Und schon nächste Woche wird erneut gegen ihn verhandelt. Über Deutschlands Ex-Nationaltorhüter – und seine skurrilen Gerichtsverhandlungen.

Von Susi Wimmer

„Ich hatte ihn jetzt das dritte Mal“, sagt die Amtsrichterin. Für das Verfahren in der nächsten Woche sei er aber dann bei einer anderen Richterkollegin geladen. Ja, man kennt ihn, den Jens Lehmann. Mittlerweile nicht nur aus Funk und Fernsehen, sondern auch in Justizkreisen. Da mal eine Attacke mit der Kettensäge am nachbarlichen Garagenbalken, dort eine Alkoholfahne am Autosteuer, eine Beleidigung, Mogeln an der Parkhausschranke und jetzt eine Ordnungswidrigkeit, weil er das Handy während der Autofahrt am Ohr gehabt haben soll.