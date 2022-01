Jenny Erpenbeck stellt ihren Roman "Kairos" im Literaturhaus vor.

In zwei Kartons ist eine Liebe begraben. In zwei Kartons, die bei einer Frau nach dem Tod des einstigen Geliebten abgegeben werden. In diesen Schachteln, schreibt Jenny Erpenbeck in ihrem Roman "Kairos", liegen "Ende, Anfang und Mitte gleichgültig miteinander im Staub der Jahrzehnte". Dabei ging es doch einmal um etwas, um etwas ganz Großes, als sich 1986 eine junge Frau und ein sehr viel älterer, im Kulturbetrieb der DDR arrivierter Mann unter einer Ostberliner Brücke kennenlernten. Erpenbeck erzählt in "Kairos" von einer Amour fou, die in Machtmissbrauch und Verrat endet. Und sie erzählt damit nicht nur eine private Geschichte, sondern lässt viele gesellschaftspolitische Parallelen zu. Denn irgendwann liegt ja nicht nur die Liebe in Trümmern, sondern auch die DDR: "Alles zerfällt jetzt", heißt es gegen Ende. Und landet im Karton der Geschichte.

Jenny Erpenbeck: Kairos, Mi., 2. Feb., 20 Uhr, Saal- und Streamtickets unter literaturhaus-muenchen.de