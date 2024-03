Von Klaus Kalchschmid

Was für ein Zauberer am Flügel: Jean-Pierre Collot beginnt im Schwere Reiter mit der verrückten "Marche fatal" von Helmut Lachenmann und schließt unmittelbar den Trauermarsch aus Beethovens "Eroica" an. Er klingt hier in der ersten Liszt-Fassung viel schärfer, härter und moderner als im Original.