Es war wie eine verkehrte Welt, in ihren Gewohnheiten auf den Kopf gestellt. Tyreek McDole, der 25-jährige Newcomer und Wahl-New-Yorker, stand zu späterer Stunde im Night Club des Bayerischen Hofs auf der Bühne. Er sang Lieder wie den spirituell versöhnlichen „The Sun Song (Precious Energy)“ und redete in seinen Ansagen über Heilung und die versöhnliche Kraft der Musik . Dee Dee Bridgewater hingegen, die 75-jährige Diva aus Memphis , eröffnete den Jazzsommer auf dem großen Podium im Festsaal des Hauses. Sie nahm mit immensem Nachdruck Monumente des musikalischen Widerstands wie „Strange Fruit“ ins Programm und wurde nicht müde, den Protest als kulturelle und auch feministische Notwendigkeit zu betonen.

Der eine wirkte, als sei er ganz einverstanden mit dem Stand der Dinge – eingebettet in ein funktionierendes System der historischen Verankerung in einer jazzmusikalisch vergangenen Welt von Thelonious Monk, Horace Silver und Pharoah Sanders, kleine Repertoire-Exkurse wie das aktuellere „Somalia Rose“ von Allyn Johnson ausgenommen. Die andere hatte eine Wut über die Ungerechtigkeit und Fahrlässigkeit der Gegenwart im Bauch, die sie mit Liedern von Abbey Lincoln, Dr. Billy Taylor oder Nina Simone aus sich herausströmen lassen musste, immer das Motto „We exist!“ im Hintergrund, mit dem sie die Leuchtkraft und Energie der Frauen im Jazz beschwor.

Der junge Konservative und die erfahrene Progressive waren damit eine ebenso überraschende wie denkanregende Polarisierung, mit der der Jazzsommer seinen diesjährigen Schwerpunkt „Voices“ vorstellte. Großartige Stimmen hatten sie beide.

Dee Dee Bridgewater setzte den Standard. Sie gab sich nicht damit zufrieden, eine der großen und stimmgewaltigen Entertainerinnen der Jazzwelt zu sein. Denn wenn sie sich schon auf den Weg macht, dann wollte sie auch vermitteln, was ihr wichtig ist. Frauen, betonte sie, sind noch immer unterrepräsentiert. Schwarze Menschen leiden weiterhin unter vielfältigen Formen des Rassismus. Und Ignoranz macht nicht vor hohen Staatsämtern halt.

Genau genommen müssten Lieder wie „I Wish I Knew“ längst überholt sein. Und doch ist die Freiheit der Lebensformen und die Gemeinschaft der Gegensätze auch nach mehr als einem halben Jahrhundert Bürgerrechtsbewegung noch immer ein Thema – oder womöglich sogar mehr denn je. Für Dee Dee Bridgewater ist das Grund genug, mit überbordender Energie und tiefer Verwurzelung in Blues, Gospel und Soul gegen diese Missstände anzusingen.

Es ist eigentlich ein ernstes Konzert, aber sie ist Entertainerin genug, um das Publikum immer wieder zur Kraft und Emotion der Musik zurückzuholen. Und ihr Quartett mit der Pianistin Carmen Staaf, der Bassistin Rosa Brunello und der Schlagzeugerin Shirazette Tinnin verkörpert die Botschaft – vom wuchtigen Funk der Zugabe „Compared To What“ über ein opulent angetrommeltes und weitergegroovtes „Gotta Serve Somebody“ von Bob Dylan bis zu empathisch umrankten, ruhigeren Passagen wie bei Abbey Lincolns „Throw It Away“.

Harmlos: Tyreek McDole stand zu späterer Stunde auf der Bühne und redete in seinen Ansagen über die versöhnliche Kraft der Musik. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Das ganze Konzert war Nachdruck, und da konnte Tyreek McDoles braves Programm im Anschluss und Vergleich eigentlich nur harmlos wirken. Sein warmer und vor allem in den wenigen Balladen-Momenten wie bei Thelonious Monks „Ugly Beauty“ persönlicher, umarmender Bariton kam wenig zur Geltung, und das lag auch an seinem übermäßig aktiven Quintett. Denn der Saxofonist Dylan Band etwa war in seiner solistischen Fabulierlust kaum zu bremsen, während der Schlagzeuger Gary Jones III seine Lautstärke manchmal schlecht in den Griff bekam. Tyreek McDole verschwand stellenweise in der Fülle und wirkte mehr wie ein Sideman als der Leader seiner Band.

Die Kontraste zwischen den beiden Konzerten jedenfalls machten die Eröffnung des Jazzsommers zu einer Reise durch die Möglichkeitswelten der Musik. Am Ende lag die Essenz in der Kombination der Ideen. Denn Musik als Heilung und Versöhnung ist eine Grundlage des menschlichen Miteinanders. Aber sie kann nur in Freiheit erblühen.

Der Jazzsommer im Bayerischen Hof 2025 geht noch bis zum 26. Juli. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr. Info unter www.bayerischerhof.de