Sommerpause allerorten, so auch weitgehend im Jazz -Betrieb. Von den einschlägigen Etablissements hält immerhin Thomas Voglers Jazzbar die Stellung. Sie macht nur kurz Pause, vom 18. bis 26. August. Vorher und nachher gibt es allerlei zu entdecken. Den australischen Singer/Songwriter Glen Alfred zum Beispiel, der am 13. August mit dem Schlagzeuger Julio Perucci als München -Premiere seine sanften Songs wie den Tour-Titel-gebenden Youtube-Hit „Something Not Right“ erklingen lässt. Mit Jazz hat das zwar wenig zu tun, gute Musik ist’s allemal – vielleicht in der Alten Utting noch besser aufgehoben, wo er am 25. August noch einmal auftritt.

Am 14. August gehört die Vogler-Bühne einem Stammgast, der vom Können her schon lange ein Star sein müsste. Tom Reinbrecht ist einer der kraftvollsten, wendigsten und souligsten Saxofonisten Europas. Gerade hat er das mit seinem neuen The Cats Table-Album „Supernatural Soul Charade“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hier ist er aber im bewährten Duett mit dem Sänger und Gitarristen Paulo Alves und einem grandiosen Bossa- und Brasil-Jazz-Programm zu sehen. Höchst genussvollen Latin-Jazz liefert zuverlässig auch das Trio Buena Vida, das am 16. August an der Reihe ist.

Nach dem Break ist erst der Münchner Trompeten-Veteran Peter Tuscher mit seinem Quintett zu sehen (27. August), dann der ungekrönte Münchner Drummer-König Christian Lettner mal nicht als Sideman, sondern mit seinem Quartett (29. August). Dazwischen schaut das mit je zwei Musikern aus Barcelona und Wien besetzte Matyas Bartha/Guillem Arnedo Quartet mit klassisch swingendem Jazz vorbei (28. August).

Auch die Unterfahrt hat immerhin noch zwei Termine im August anzubieten. Am Freitag, 15. August, testen Chroma4 – dahinter verbirgt sich das um den Münchner Tasten-Großmeister Matthias Bublath ergänzte Electro-Jazz-Projekt des kubanischen Trompeters (und Wynton-Marsalis-Schülers) Yasek Manzano Silva mit dem französischen Tubisten und Sousafonisten Victor Hege und dem ecuadorianischen Percussionisten Ricardo Chicho Castillo – die neu eingebaute Klimaanlage.

Experte für Breaks: der Münchner Drummer-König Christian Lettner. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Das wohl hochkarätigste Konzert des Monats findet hier am 28. August statt. Den aus Guadeloupe stammenden, seit Jahrzehnten in New York lebenden Jacques Schwarz-Bart rechnen Kenner schon lange zu den weltbesten Saxofonisten und Komponisten. Mit der gleichzeitig erdigen, avantgardistischen und spirituellen Kombination aus seinen afrokaribischen Wurzeln und der Modern-Jazz-Tradition wandelt er wie kaum ein anderer auf Coltranes Spuren – was er beim „Jazz Sommer“ 2024 unter dem Jubel von Kritik und Publikum demonstrierte. Jetzt kommt er mit seinem Trio mit Reggie Washington (Bass) und Arnaud Dolmen (Schlagzeug) zurück.

Gleichzeitig verwirbeln im Künstlerhaus Münchens finnisches Gesangswunder Tuja Komi und der Akkordeonist Vlad Cojocaru Jazz und Tango. Womit wir bei Genre-Grenzenüberschreitungen sind, die inzwischen für so viele Musiker normal sind. Und weswegen man Jazziges auch an unvermuteten Stellen aufstöbern kann.

Auf den Spuren von John Coltrane: der Saxophonist Jacques Schwarz-Bart. (Foto: Oliver Hochkeppel)

Beim Theatron-Musiksommer etwa ist der explizite Jazz-Abend schon gelaufen. Aber am 13. August ist mit SIeA eine Frauenpowerband am Start, die inzwischen auf Indie-Avantgarde-Pop-Performance setzt – aber im Jazz-Spirit. Das ebenfalls dort auftretende Trio Fruchtiger Beigeschmack nennt seine Musik ausdrücklich „Indie-Jazz“ (15. August). Und auch die blutjunge E-Bassistin, Sängerin und Multi-Instrumenatlistin Loni Elle mischt viel Jazz in ihren R&B und Soul (16. August).

Beim Finale des „dekolonialen und progressiven“ Phre-Festivals für zeitgenössische Musik im Import/Export schließlich ist mit dem Berliner Kollektiv Sonic Interventions immerhin der aktuelle Gewinner des Deutsche Jazzpreises in der Kategorie Newcomer des Jahres mit von der Partie (23. August).