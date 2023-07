Fünf amerikanische Jazz-Shooting-Stars spielen Konzerte in der Unterfahrt.

In der Unterfahrt geben sich gerade die aktuellen amerikanischen Shooting-Stars des Jazz die Klinke in die Hand. Da ist zunächst der erst 24-jährige Julius Rodriguez, der im vergangenen Jahr sein Debüt beim berühmten Verve-Label herausbrachte und bereits als neue Pianisten-Sensation gefeiert wird (14.7.). Ihm folgt der phänomenale Vibrafonist Joel Ross, ein Blue-Note-Künstler, der hier bereits an der Seite von Marquis Hill, Gerald Clayton und Christian McBride zu bewundern war (15.7.). Der Auftritt des urgewaltigen 25-jährigen Saxofonisten Immanuel Wilkins ist bereits ausverkauft, für seine nicht minder furiosen Kollegen James Brandon Lewis (18.7.) - gerade mit dem Deutschen Jazzpreis dekoriert - und Hermon Mehari (19.7.), der sich mit seinen eritreischen Wurzeln beschäftigt, gibt es noch Karten.

Julius Rodriguez, Fr., 14. Juli; Joel Ross, Sa., 15. Juli; Immanuel Wilkins, So., 16. Juli; James Brandon Lewis, Di., 18. Juli; Hermon Mehari, Mi. 19. Juli; jeweils 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de