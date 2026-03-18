Wenn Nelly Schengelaja an diesem Freitagabend die Bühne vom „Kult 9“ in München-Neuhausen als Grace Nelly betritt, wird sie ihre eigenen Songs präsentieren, manche davon vielleicht auch am Klavier selbst begleiten. Sängerin und Pianistin also. Und die 19-Jährige wird noch in einer dritten Rolle auftreten. Denn wenn die Vorband um den Sänger Noah Juan spielt, mit dem sie zusammen auch schon einen Song aufgenommen hat, dann wird sie am Schlagzeug sitzen. Als Schengelaja das von ihrem Sängerkollegen erzählt, grinst sie leicht – etwas, das sie während des Gesprächs nicht oft macht. Es scheint, als ob sie sich ihre Emotionen oder zumindest das Zeigen eben jener aufspart für die Momente, in denen sie singt.