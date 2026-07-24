Roberto Di Gioia ist einer der vielseitigsten Musiker der deutschen Szene – als Jazzer, Bandleader und Produzent. In seinem Münchner Studio führt eine Spur von den „Beatles“ über Klaus Doldinger zu den Grooves der Gegenwart.

In Roberto Di Gioias Studio, einer wohlig beleuchteten Wunderkammer aus analogen und digitalen Instrumenten, hängt an der Wand ein durchsichtiges Plastiktütchen mit einem Stein. Darauf, in lakonischer Filzstift-Schrift: „Stück Wand vom Abbey Road Studio“. Di Gioia, der Jazzer mit dem großem Beatles-Herzen, hat dieses winzige Relikt mitgehen lassen, als er dort eines seiner Marsmobil-Alben abmischte.