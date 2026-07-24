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Von Udo Lindenberg bis Joy DenalaneMit den Stars im Keller: Ein Münchner schreibt Musikgeschichte

Lesezeit: 5 Min.

Seit den Neunzigerjahren bereichert Roberto Di Gioia mit höchst unterschiedlichen Projekten die Szene.
Seit den Neunzigerjahren bereichert Roberto Di Gioia mit höchst unterschiedlichen Projekten die Szene. Erol Gurian

Roberto Di Gioia ist einer der vielseitigsten Musiker der deutschen Szene – als Jazzer, Bandleader und Produzent. In seinem Münchner Studio führt eine Spur von den „Beatles“ über Klaus Doldinger zu den Grooves der Gegenwart.

Von Claus Lochbihler

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In Roberto Di Gioias Studio, einer wohlig beleuchteten Wunderkammer aus analogen und digitalen Instrumenten, hängt an der Wand ein durchsichtiges Plastiktütchen mit einem Stein. Darauf, in lakonischer Filzstift-Schrift: „Stück Wand vom Abbey Road Studio“. Di Gioia, der Jazzer mit dem großem Beatles-Herzen, hat dieses winzige Relikt mitgehen lassen, als er dort eines seiner Marsmobil-Alben abmischte.

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