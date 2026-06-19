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Jazzmusiker Elias Prinz„Ich komponiere nur, wenn ich wirklich Lust habe“

Lesezeit: 5 Min.

Der Jazzmusiker Elias Prinz mit seiner von Jacques Favino gebauten Lieblingsgitarre.
Der Jazzmusiker Elias Prinz mit seiner von Jacques Favino gebauten Lieblingsgitarre. Stephan Rumpf

Der Gitarrist Elias Prinz startet gerade voll durch. Als Musiker steht er in der Tradition von Django Reinhardt, dem unerreichbaren Großmeister des Jazz Manouche.

Von Reinhard J. Brembeck

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Wenn einer von Geburt an Elias Prinz heißt, braucht er als Jazzgitarrist keinen Künstlernamen: Besser als Elias Prinz geht nicht. „Das haben meine Eltern sehr gut gemacht.“ Der 25-Jährige, der seit acht Jahren in München lebt, sitzt in seinem Probenraum und umschlingt seine Lieblingsgitarre. Das ist ein herrlich ausladendes Instrument aus dunklem Holz und mit schimmernden Perlmutt-Einlagen im Griffbrett, auf dem er während des Interviews seine Überlegungen und Ideen illustriert.

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