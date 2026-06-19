Jazzmusiker Elias Prinz„Ich komponiere nur, wenn ich wirklich Lust habe“

Wenn einer von Geburt an Elias Prinz heißt, braucht er als Jazzgitarrist keinen Künstlernamen: Besser als Elias Prinz geht nicht. „Das haben meine Eltern sehr gut gemacht.“ Der 25-Jährige, der seit acht Jahren in München lebt, sitzt in seinem Probenraum und umschlingt seine Lieblingsgitarre. Das ist ein herrlich ausladendes Instrument aus dunklem Holz und mit schimmernden Perlmutt-Einlagen im Griffbrett, auf dem er während des Interviews seine Überlegungen und Ideen illustriert.