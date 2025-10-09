Es gibt Good-Kimono-Days und Bad-Kimono-Days. Dieser Septembersonntag ist definitiv ein Bad-Kimono-Day. Draußen regnet es, drinnen steht Elisabeth Ramml vor einer Schrankwand und zupft an ihrem Kragen. Sie zupft, aber es hilft nichts: Der Kragen steht ab, wie das Revers eines schlecht sitzenden Anzugs. Na dann, noch mal von vorn.
Münchner Kimono-ClubDas Gegenteil des Dirndls
Lesezeit: 6 Min.
In Japan gibt es einen eigenen Berufsstand, der Menschen in Kimonos kleidet. Elisabeth Ramml braucht dafür eine halbe Stunde. Über das vielleicht komplizierteste Kleidungsstück der Welt – und den maximalen Unterschied zur Tracht.
Von Luisa Griesbaum
Ungewöhnliche Geschäftsidee:Firmengründung mit kostenlosen Tampons
Was mit Kondomen geht, soll auch mit Tampons funktionieren: Pheline Huber bietet kostenlose Hilfe für Menstruierende an. Sie will das Projekt mit Werbung finanzieren. Einen Teil des Gewinns spendet sie an obdachlose Frauen.
Lesen Sie mehr zum Thema