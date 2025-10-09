Zum Hauptinhalt springen

Lesezeit: 6 Min.

Elisabeth Ramml (2. v. l.) pflegt mit ihren „Kimono-Mädels“ in München japanische Tradition.
Elisabeth Ramml (2. v. l.) pflegt mit ihren „Kimono-Mädels“ in München japanische Tradition. (Foto: Johannes Simon)

In Japan gibt es einen eigenen Berufsstand, der Menschen in Kimonos kleidet. Elisabeth Ramml braucht dafür eine halbe Stunde. Über das vielleicht komplizierteste Kleidungsstück der Welt – und den maximalen Unterschied zur Tracht.

Von Luisa Griesbaum

Es gibt Good-Kimono-Days und Bad-Kimono-Days. Dieser Septembersonntag ist definitiv ein Bad-Kimono-Day. Draußen regnet es, drinnen steht Elisabeth Ramml vor einer Schrankwand und zupft an ihrem Kragen. Sie zupft, aber es hilft nichts: Der Kragen steht ab, wie das Revers eines schlecht sitzenden  Anzugs. Na dann, noch mal von vorn.

