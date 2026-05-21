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Auf der A8Mit Tempo 194: Jamal Musiala baut Unfall und verliert Führerschein

Nationalspieler Jamal Musiala verliert seinen Führerschein.
Nationalspieler Jamal Musiala verliert seinen Führerschein. Adam Pretty/Getty Images

Ein Crash bei München, zwei Verletzte und ein prominenter Fahrer: Bayern-Profi Jamal Musiala muss nach dem Unfall auf seinen Führerschein verzichten. Was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft.

Nach einem Unfall auf der Autobahn 8 bei München hat Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala seinen Führerschein verloren. Das Amtsgericht München habe Ende Januar einen mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl erlassen wegen gefährlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung in zwei Fällen, bestätigte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft München I der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatten die tz berichtet.

Die Bild zitierte den 23-jährigen Bayern-Spieler: „Es ist richtig, dass ich im April 2025 einen Unfall hatte, den ich auch verursacht habe. Dafür übernehme ich selbstverständlich auch die Verantwortung. Umso dankbarer bin ich, dass durch meine Unachtsamkeit niemand ernsthaft verletzt wurde.“ Seine Strafe habe er akzeptiert, sagte der offensive Mittelfeldspieler demnach.

Dem Bericht der tz zufolge hatte sich der Unfall bereits am 13. April 2025 ereignet, auf der A8 südöstlich von München. „Jamal M.“ sei beteiligt gewesen und habe beim Überholen ein Auto auf der rechten Spur übersehen, bestätigte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Statt der erlaubten 120 Kilometer pro Stunde sei er zum Zeitpunkt der Kollision mit Tempo 194 gefahren. Der 30-jährige Fahrer des anderen Autos und dessen 26 Jahre alte Beifahrerin seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Zur Höhe der Geldstrafe machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Mitte Februar sei aber nach der Rechtskraft des Strafbefehls die Fahrerlaubnis entzogen worden. Nach Angaben der Behörde darf ein neuer Führerschein erst neun Monate später beantragt werden, also wohl erst Mitte November.

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