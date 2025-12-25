Rekord-Zustimmung für Olympia-Bewerbung

Ein Thema hat die Münchnerinnen und Münchner im Herbst sehr bewegt – aber keineswegs so polarisiert, wie das in diesen Zeiten bei anderen strittigen Themen häufig der Fall ist. 42 Prozent der Wahlberechtigten beteiligten sich am Bürgerentscheid über die Frage, ob sich die Landeshauptstadt um die Ausrichtung von Olympischen Sommerspielen in den Jahren 2036, 2040 oder 2044 bewerben soll – mit Abstand so viele wie noch bei keinem anderen Bürgervotum zuvor. 66,4 Prozent, also fast zwei Drittel, der Abstimmenden waren dafür – auch das ein Spitzenwert für solche Entscheide in München. In dieser Deutlichkeit hatten weder Befürworter noch Gegner das Ergebnis erwartet.