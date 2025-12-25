Zum Hauptinhalt springen

Freizeit-Jahresrückblick 2025Ein Oktoberfest für die Geschichtsbücher

Lesezeit: 7 Min.

Mehr als ein Dutzend Notrufe bei der Polizei: Am zweiten Wiesn-Samstag wird das Festgelände zum ersten Mal wegen Überfüllung komplett geschlossen.
Mehr als ein Dutzend Notrufe bei der Polizei: Am zweiten Wiesn-Samstag wird das Festgelände zum ersten Mal wegen Überfüllung komplett geschlossen. (Foto: Robert Haas)

Die Wiesn wird dreimal komplett gesperrt – wegen Überfüllung und einer Bombendrohung. Ärger gibt es über den Bierverkauf im Univiertel und einen prominenten Redner, der prompt vom Nockherberg fliegt. Was die Feier- und Gastro-Szene bewegte.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wiesn wegen Bombendrohung und Überfüllung gesperrt

Die Wiesn 2025 wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen: Das dürfte zum einen an der Bombendrohung am 1. Oktober liegen, wegen der das Gelände siebeneinhalb Stunden gesperrt war. Das gab es so in der 190-jährigen Geschichte des Münchner Oktoberfests noch nie. Zum anderen dürfte das aber wohl an einem anderen nie dagewesenen Ereignis liegen: eine Überfüllung, die am zweiten Wiesn-Samstag – und damit nur wenige Tage vor der Bombendrohung – gegen 18 Uhr eine Komplettsperrung des Geländes im laufenden Betrieb erforderlich machte.

