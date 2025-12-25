Wiesn wegen Bombendrohung und Überfüllung gesperrt

Die Wiesn 2025 wird wohl in die Geschichtsbücher eingehen: Das dürfte zum einen an der Bombendrohung am 1. Oktober liegen, wegen der das Gelände siebeneinhalb Stunden gesperrt war. Das gab es so in der 190-jährigen Geschichte des Münchner Oktoberfests noch nie. Zum anderen dürfte das aber wohl an einem anderen nie dagewesenen Ereignis liegen: eine Überfüllung, die am zweiten Wiesn-Samstag – und damit nur wenige Tage vor der Bombendrohung – gegen 18 Uhr eine Komplettsperrung des Geländes im laufenden Betrieb erforderlich machte.