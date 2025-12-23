Zum Hauptinhalt springen

Polizei-Jahresrückblick 2025München unter Schock

Lesezeit: 7 Min.

Farhad N. fährt am 13. Februar mit seinem Mini in eine Verdi-Demo und tötet zwei Menschen.
Farhad N. fährt am 13. Februar mit seinem Mini in eine Verdi-Demo und tötet zwei Menschen. (Foto: Florian Peljak)

Ein Islamist fährt mit seinem Auto in eine Demo, tötet zwei Menschen und verletzt Dutzende. Ein Bombenleger bedroht das Oktoberfest. Starkoch Alfons Schuhbeck muss wieder vor Gericht. Die aufsehenerregenden Kriminalfälle des Jahres.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Terroranschlag auf Verdi-Demo

„Allahu akbar!“ soll der Mann unmittelbar nach seiner Festnahme am 13. Februar auf der Seidlstraße gerufen haben. Farhad N., 24 Jahre alt, in Afghanistan geboren, war zuvor mit seinem Kleinwagen von hinten in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei verletzte er die 37-jährige Amel, eine Mitarbeiterin der Stadt München, und ihre zweijährige Tochter Hafsa so schwer, dass sie wenig später im Krankenhaus starben. 44 Menschen trugen zum Teil lebensgefährliche oder schwere Verletzungen davon.

