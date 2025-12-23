Terroranschlag auf Verdi-Demo

„Allahu akbar!“ soll der Mann unmittelbar nach seiner Festnahme am 13. Februar auf der Seidlstraße gerufen haben. Farhad N., 24 Jahre alt, in Afghanistan geboren, war zuvor mit seinem Kleinwagen von hinten in einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei verletzte er die 37-jährige Amel, eine Mitarbeiterin der Stadt München, und ihre zweijährige Tochter Hafsa so schwer, dass sie wenig später im Krankenhaus starben. 44 Menschen trugen zum Teil lebensgefährliche oder schwere Verletzungen davon.