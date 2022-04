Von Jürgen Moises

Viele Jahre lang war die Münchner Künstlergenossenschaft königlich privilegiert 1868 (kurz MKG) mit dem Haus der Kunst als Ausstellungsort verbunden. Wegen der geplanten Sanierung musste sie dort genauso wie andere Künstlerverbände vor zehn Jahren aber raus und fand im Ägyptischen Museum eine Zuflucht. Im vergangenen Jahr sollte die Jahresausstellung der MKG dann im Münchner Künstlerhaus stattfinden, mit dem sie ebenfalls in historischer Beziehung steht. Wegen Corona ging man dann aber stattdessen online.

Unter dem Titel "Zurück in die Zukunft" und mit Arbeiten von 77 Künstlern klappt es nun endlich auch vor Ort. Darunter sind Gemälde, Grafiken und Skulpturen wie die hier zu sehende "Taube" aus Bronze und mit Mundschutz von Vitali-Anne Safronov. Das "Zurück" im Titel steht hierbei für die Tatsache, dass man in diesem Jahr rein gegenständliche Arbeiten zeigt. Die "Zukunft" zeigt sich darin, dass die Ausstellung hybrid ist. Nach dem Künstlerhaus wird sie nämlich online verlängert und ist dann vom 25. April an bis zum 31. Juli via mkg1868.de zu erreichen.

Jahresausstellung der Münchner Künstlergenossenschaft, bis 24. April, Münchner Künstlerhaus, Lenbachplatz 8, mkg1868.de