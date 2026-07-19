Welche Themen beschäftigen junge Künstlerinnen und Künstler? Die Jahresausstellung der Akademie der Bildenden Künste gibt spannende und diverse Einblicke – und sagt viel über München aus.

Wie entsteht ein Werk? Ausschließlich „aus dem freien Willen oder immer auch aus einem Geflecht von Einflüssen, Zufällen und kollektiven Erfahrungen?“ Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat die Klasse Hildebrandt an der Münchner Akademie der Bildenden Künste einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Sie hat eine dritte, „höhere“ Instanz in die Klasse einbestellt, sprich: eine Wahrsagerin, ein Orakel.