Zum Hauptinhalt springen

Ausstellung in MünchenDenkmal für Drohnen und Horrorfilme: So tickt der künstlerische Nachwuchs

Lesezeit: 3 Min.

„To our future Heroes“ heißt die Arbeit von Vera Niess. Die Künstlerin möchte damit an das Leid, die Trauer und den Tod erinnern, die Drohnen im Krieg immer auch bedeuten.
„To our future Heroes“ heißt die Arbeit von Vera Niess. Die Künstlerin möchte damit an das Leid, die Trauer und den Tod erinnern, die Drohnen im Krieg immer auch bedeuten. Stephanie Rössing

Welche Themen beschäftigen junge Künstlerinnen und Künstler? Die Jahresausstellung der Akademie der Bildenden Künste gibt spannende und diverse Einblicke – und sagt viel über München aus.

Von Jürgen Moises

SZ bei Google bevorzugen

Wie entsteht ein Werk? Ausschließlich „aus dem freien Willen oder immer auch aus einem Geflecht von Einflüssen, Zufällen und kollektiven Erfahrungen?“ Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat die Klasse Hildebrandt an der Münchner Akademie der Bildenden Künste einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Sie hat eine dritte, „höhere“ Instanz in die Klasse einbestellt, sprich: eine Wahrsagerin, ein Orakel.

Zur SZ-Startseite

Pläne im Detail
:Große Reform der staatlichen Museen: Welche Häuser verschwinden werden

Die „Bayerischen Staatsgemäldesammlungen“ haben eine jahrhundertelange Tradition. Warum sie jetzt zerschlagen werden, und was mit den anderen Häusern des Freistaats passiert.

SZ PlusVon Susanne Hermanski und Evelyn Vogel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite