Vielleicht schreckt das Urteil einige potenzielle Drogenkuriere ja ab: Zu acht Jahren Haft wurde der Altenpfleger Roko L. (Name geändert) jetzt verurteilt, weil er eine der größten Mengen an Kokain und Heroin, um die es in einem Drogenprozess vor dem Landgericht München I in den vergangenen Jahren ging, von den Niederlanden in die Bundesrepublik transportiert hat. Die Staatsanwaltschaft hatte sogar elf Jahre Haft gefordert. Die Verteidiger des 32-Jährigen plädierten für eine Strafe von sechseinhalb Jahren. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.