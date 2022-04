Streit um städtische IT / Länger Surfen an der Floßlände

Von Heiner Effern

Es passiert nicht alle Tage, dass sich einer der obersten Manager der Stadt mit einem regelrechten Donnerwetter verabschiedet. Der IT-Referent Thomas Bönig, Herr über alle Computer in Verwaltung und Schulen, verantwortlich für die Digitalisierung, hat es wenige Wochen vor seinem Ausscheiden noch einmal ordentlich krachen lassen. Abbekommen haben Blitz und Donner die Grünen, die sich selbst als Speerspitze aller digitalen Themen verstehen. Sie hätte nicht nur wenig Ahnung, attestierte Bönig der stärksten Fraktion im Rathaus, sie sei vor allem auch nur auf einen Schwerpunkt fixiert: Open-Source-Themen.

Wenn es jetzt nicht gleich Klick macht in Ihrem inneren Computer: Man kann grundsätzlich den Rechner mit einem offenen Betriebssytem und Programmen laufen lassen, deren Codes für alle zugänglich sind und von einer engagierten Community (weiter)entwickelt werden. Oder man kauft Standardprogramme von großen Anbietern, von derem Innenleben man wenig erfährt, die aber sehr gängig und weit verbreitet sind. Das war lange eine ideologische Frage, die auch in München heiß diskutiert wurde. Die Stadt hatte sich 2003 öffentlichkeitswirksam von den Industriestandards der großen Konzerne verabschiedet und ihr eigenes, offenes System aufgebaut. Der damalige Microsoft-Chef Steve Ballmer unterbrach damals sogar seinen Skiurlaub in der Schweiz, um das zu verhindern, wie meine Kollegin Mirjam Hauck in ihrem Rückblick schreibt (SZ Plus). Vergeblich. Doch 2018 hatte sich der Münchner Sonderweg von selbst erledigt. "Im Ergebnis war es teurer, hat deutlich schlechter funktioniert als andere Lösungen und die Risiken mussten ausschließlich von der Stadt getragen werden", sagt IT-Referent Thomas Bönig im SZ-Interview.

Am 30. Juni hört er vorzeitig auf, weil ihm vor allem die Grünen keine langfristige Perspektive in München bieten wollten. Wie geht es nun weiter? Die IT-Technik und die Digitalisierung sind zwei Kernthemen für die Zukunft, die es schwer haben in der Münchner Politik, weil die Verkehrswende, der ökologische Umbau der Stadt und die Wohnungsnot viel Geld und Energie beanspruchen. Die Grünen werden nun eine Referentin oder einen Referenten suchen, die oder der die Stadt dort weiter voranbringt. Sie führen das Donnerwetter von Bönig weniger auf inhaltliche Differenzen zurück als auf die Verbitterung eines Mannes, dessen Vertrag nicht verlängert werden sollte. Eine Rolle rückwärts in der IT-Technik sei nicht geplant, sagt Fraktionssprecher Florian Roth.

Wenn Sie mehr über ein ungewöhnliches Donnerwetter und seine Folgen erfahren wollen, dann lesen Sie doch mal rein.

DER TAG IN MÜNCHEN

15 Stunden Wellenreiten, jeden Tag Nach jahrelangen Diskussionen hat der Stadtrat eine Lösung für alle Beteiligten gefunden. Surfer können nun bis zu 15 Stunden täglich ihrem Sport nachgehen.

"Meine Kinder sind traumatisiert" Die Schulfamilie des Truderinger Gymnasiums stemmt in Eigeninitiative eine Willkommensklasse für ukrainische Geflüchtete. Die psychologische Betreuung übernimmt eine Mutter, die selbst geflohen ist - aus Butscha.

Gewalt beginnt auf dem Schulhof Das neue Handbuch der Stadt "War doch nur Spaß" soll Lehrkräfte dabei unterstützen, grenzüberschreitendes Verhalten gegen Mädchen einzudämmen. Die Problematik ist nicht gerade unbekannt.

Backstreet Boys kommen zurück nach München Die Boygroup geht wieder auf Tour - und spielt im Oktober in der Olympiahalle.

Auto stürzt in Aufzugschacht - Mann schwer verletzt Ein 77-Jähriger fährt versehentlich in einen Pkw-Aufzug - und fällt sieben Meter in die Tiefe. Höhenretter müssen sich bei der Bergung des Mannes in die Tiefe abseilen.

Zweijährige allein zu Hause gelassen - Nachbar hört Rufen und Klopfen Polizei und Feuerwehr holen das Kleinkind aus einer Wohnung in Pasing. Das Jugendamt kümmert sich um das Mädchen, gegen die Mutter wird nun ermittelt.

