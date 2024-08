Von Heiner Effern

Es war am 6. Oktober 2023. Ziel des Angriffs: „MVG - public transport in Munich“, Portal und Kundenservice. Grund: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat der Ukraine weitere Unterstützung im Kampf gegen Russland zugesichert. So steht es im Nachrichtendienst Telegram, in dem eine prorussische Hackergruppe ihre Attacken dokumentiert.