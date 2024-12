Die jüdische Gemeinde in München soll einen neuen Friedhof erhalten. Die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG) wünscht sich dafür eine Fläche neben dem Neuen Südfriedhof in Perlach . Die drei großen Fraktionen im Stadtrat, Grüne/Rosa Liste, CSU/Freie Wähler und SPD/Volt, signalisieren in einem gemeinsamen Antrag volle Unterstützung für dieses Vorhaben. Das für die Friedhöfe zuständige Gesundheitsreferat soll schnellstmöglich einen Vorschlag dazu ausarbeiten.

Die jüdische Gemeinde in München wächst spürbar, da immer mehr neue Mitglieder aus den ehemaligen Gus-Staaten und insbesondere aus der vom Krieg hart getroffenen Ukraine in die Stadt ziehen. Der Platz auf dem Neuen Israelitischen Friedhof an der Garchinger Straße in Schwabing-Freimann wird deshalb in Kürze nicht mehr ausreichen.

In Perlach würde der vierte Friedhof für jüdische Menschen in München entstehen. In Thalkirchen liegt der Alte israelitische Friedhof, in dem keine Beerdigungen mehr stattfinden. Die Liberale jüdischen Gemeinde Beth Shalom verfügt über ein Gräberfeld auf dem Waldfriedhof. Dort werden allerdings nur Mitglieder beerdigt.