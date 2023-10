Jüdische Community in München

Vor der Jüdischen Synagoge am St.-Jakobs-Platz wird der Ermordeten mit Kerzen gedacht.

Der Angriff der Hamas auf Israel schockiert Jüdinnen und Juden in München. Viele haben familiäre und enge freundschaftliche Beziehungen in das Land. Ein Stimmungsbild aus dem Fußballverein, dem Museum, den Universitäten und dem Jugendverband.

Von Barbara Galaktionow, Martina Scherf und Andrea Schlaier

Sie haben Angst um Freunde und Angehörige in Israel. Zugleich müssen sie sich überlegen, wie sie auf die verschärfte Sicherheitslage reagieren. Sie berichten von Solidarität in der Münchner Gesellschaft. Und doch befürchten manche, dass die solidarische Stimmung kippen könnte. Stimmen aus der jüdischen Community in München nach dem Angriff der Hamas-Terroristen auf Israel.