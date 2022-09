Was für ein Kontrast. Am Montag, am Jahrestag des Olympia-Attentats, lag noch Trauer über der Stadt. Am Mittwoch ist fröhliche Musik zu hören vor der Feldherrnhalle, es wehen blau-weiße Fähnchen. Israeltag. Eine Art großes Nachbarschaftsfest, Juden und Nicht-Juden treffen sich, um den 74. Geburtstag des Staates Israel zu feiern, auch wenn der schon im Mai war. Anat Rejber, die das Fest seit Jahren für den Verein I like Israel organisiert, sagt, dass Israel nicht allein mit Verfolgung verbunden werden solle, sondern auch mit Kultur, Wirtschaft, Reisen - und Freude.

So öffnet sich ein Fenster in die jüdische Welt Münchens. Da bewirbt das katholische Pilgerbüro die Reise nach Jerusalem, Beth Shalom, die liberale jüdische Gemeinde, informiert über ihren Traum, eine eigene Synagoge. Wie ein Guckloch ins Trübe wirkt der Stand der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus, auch diese Menschenfeindlichkeit gehört zur deutschen Realität. Gleich daneben ein Projekt, das Trauer und Hoffnung verbindet: Buchstaben sollen die Welt verbessern. Für je fünf Euro kann man Lettern einer Torarolle kaufen, der Erlös kommt Überlebenden des Holocaust zugute und Flüchtlingen aus der Ukraine.