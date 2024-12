Syriens neue Machthaber – in München im Visier der Ermittler

Ein Bewunderer der jetzt siegreichen Islamisten verübte im September einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München. Es ist nicht der einzige Fall, der die Justiz beschäftigt.

Von Martin Bernstein

Hinrichtungen, Anschläge, dazu in einem Video einschlägige Symbole: Der 18-jährige Österreicher bosnischer Herkunft, der am 5. September in München Schüsse auf das NS-Dokumentationszentrum und das israelische Generalkonsulat abgab, sympathisierte als Jugendlicher mit der syrischen Dschihadisten-Gruppe HTS. Ebendiese „Hayat Tahrir al-Scham“ (auf Deutsch etwa: „Organisation zur Befreiung der Levante“) hat jetzt den syrischen Diktator Assad gestürzt und selbst die Macht übernommen.