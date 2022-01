Muslime in München

Salih Güler hat die Stadt München beraten, wie sarglose Bestattung geht. War nicht leicht mit der Bürokratie. Aber jetzt ist alles geregelt. Der Leichnam wird in ein weißes Tuch gebettet.

Mit seinem islamischen Bestattungsinstitut überführt Salih Güler Verstorbene von München in die ganze Welt. Seit Kurzem darf er sarglose Beerdigungen auch in Bayern organisieren. Was ihm dabei besonders wichtig ist - und wie er die Traditionen zusammenbringt.