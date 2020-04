Eine unbekannte Geisterradlerin hat am Baldeplatz in der Isarvorstadt eine andere Radlerin zu Sturz gebracht und ist vom Unfallort geflohen. Das Opfer verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei mitteilte, radelte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr eine etwa 30-jährige Frau auf dem Baldeplatz in nördliche Richtung - auf der falschen, also für sie linken Fahrbahnseite. Ihr kamen mehrere Radfahrer entgegen. Ein Mann versuchte auszuweichen, stürzte, verletzte sich aber nicht. Zeitgleich versuchte auch eine 50-jährige Radlerin auszuweichen; auch sie stürzte. Dabei verletzte sie sich schwer an einer Hand. Der Unfall ereignete sich vor dem Haus Baldeplatz 1. Die Geisterradlerin kümmerte sich nicht um die Verletzte und fuhr einfach weiter, so die Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 089/ 62 16 33 22 zu melden.