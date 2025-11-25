Durch einen Schuss aus einer Schreckschusspistole hat ein Jugendlicher ein Auge verloren. Der 17-Jährige befand sich mit einem Bekannten am Montag gegen 19.30 Uhr im Hof des Europäischen Patentamts nahe der Corneliusstraße. Dort trafen sie auf zwei weitere, bislang unbekannte Männer – die Polizei vermutet, dass es um die Anbahnung eines Drogengeschäfts gehen sollte.

Die vier gerieten in Streit. Dann zog einer der Unbekannten eine Schreckschusspistole und schoss dem 17-Jährigen aus nächster Nähe ins Gesicht. Dadurch platzte dessen Augapfel, zudem erlitt er eine Fraktur der Augenhöhle.

Sein Begleiter versuchte zu helfen, wurde jedoch vom zweiten Unbekannten niedergeschlagen und mit Pfefferspray attackiert. Er konnte in ein Geschäft flüchten und verständigte von dort aus die Polizei. Eine Fahndung erbrachte jedoch kein Ergebnis.

Der 17-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.