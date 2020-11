Ein bislang noch unbekannter Täter hat einer 52-jährigen Münchnerin, die gerade mit dem Fahrrad unterwegs war, die Handtasche geraubt. Wie die Polizei berichtet, wartete die Frau am Mittwoch gegen 17.50 Uhr in der Isarvorstadt mit ihrem Rad an einer roten Ampel, ihre Tasche lag im Fahrradkorb. Der Dieb war ebenfalls mit einem Fahrrad unterwegs, hielt neben der 52-Jährigen an, zog laut Polizei einen silberfarbenen Gegenstand hervor und bedrohte damit sein Opfer. Dann schnappte er sich die Tasche und radelte in Richtung Kapuzinerstraße davon. Die Münchnerin rief sofort die Polizei, rund 20 Streifenwagen schwärmten aus, um den Täter zu finden - doch vergeblich. Nun fahnden die Ermittler nach einem Mann zwischen 20 und 30 Jahren, der zirka 1,80 Meter groß ist und akzentfrei deutsch gesprochen hat. Zum Zeitpunkt der Tat war er dunkel gekleidet und trug einen schwarzen Mundschutz. Hinweise von Zeugen an: 089/ 2 91 00.