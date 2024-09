In der Nacht auf Montag haben zwei Autos in der Isarvorstadt gebrannt. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde sie um 2.40 Uhr zunächst wegen eines brennenden Autos in der Maistraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte dort eintrafen, stand ein Ford Focus mitten auf der Straße und brannte, das Feuer hatte zduem auf einen danebenstehenden 1er BMW übergegriffen. Dichter Rauch stand in der Straße, der aufgrund der Wetterlage nicht nach oben zog.