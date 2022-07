Weil es in dem Anwesen früher Ateliers gab, wird es gern als "Künstlerhaus" tituliert. Seit 2016 wurde das Haus drei Mal verkauft. Fünf Mietparteien leben noch in dem Haus, alle im Rückgebäude.

Von Bernd Kastner

Es ist Münchens wohl bekanntestes Sanierungshaus, das Anwesen Thalkirchner Straße 80. Jetzt ruhen in dem denkmalgeschützten Bau die Arbeiten, zunächst eine Woche lang komplett, seit Donnerstag teilweise. Das Planungsreferat hat einen Baustopp verfügt. Grund seien Verstöße gegen Denkmalschutzauflagen, wie ein Sprecher des Planungsreferats auf SZ-Anfrage mitteilt. Bei der Sanierung waren jüngst in leer stehenden Wohnungen Türen und Türstöcke herausgerissen worden. Dies habe ein Bußgeldverfahren zur Folge. Der Bauherr äußerte sich nicht dazu.

Das 1879 errichtete Anwesen neben dem Alten Südfriedhof besteht aus Vorder-, Mittel- und Rückgebäude mit gut zwei Dutzend Wohnungen. Die Mieten waren lange Zeit moderat und weil es dort früher mehrere Ateliers gab, wird das Anwesen gern als "Künstlerhaus" tituliert. Fünf Mietparteien leben noch in dem Haus, alle im Rückgebäude. Seit 2016 wurde das Haus drei Mal verkauft, der Baustopp ist das jüngste Kapitel eines endlos wirkenden Hin und Her, eine Sanierung wurde vor Jahren begonnen, aber nicht beendet. Im vergangenen Jahr meldete der damalige Eigentümer Insolvenz an. Die Stadt bemühte sich, das Haus zu kaufen. Den Zuschlag des Insolvenzverwalters aber erhielt die Firma Pronesta mit Sitz in Feldafing am Starnberger See. Laut Kaufvertrag soll der Investor 22,5 Millionen Euro gezahlt haben. Das Gebot der Stadt soll dem Vernehmen nach höher gewesen sein, dennoch zog sie den Kürzeren.

Der Geschäftsführer will keinen Kommentar abgeben

Kurz nach dem jüngsten Verkauf seien die Arbeiten in dem Haus wieder aufgenommen worden, berichtet ein Mieter. Im Juli hätten Bewohner bemerkt, dass in mehreren leer stehenden Wohnungen innenliegende Türen entsorgt und Türstöcke herausgebrochen worden seien. Mieter dokumentierten dies und informierten die Untere Denkmalschutzbehörde im Planungsreferat. Mitarbeitende der Behörde besichtigten die Baustelle und verfügten laut einem Sprecher am 20. Juli einen Baustopp. Am Donnerstag wurde laut dem Sprecher der Baustopp teilweise aufgehoben: Die Feuchtsanierung im Keller dürfe weitergehen, oberhalb aber seien die Arbeiten weiterhin untersagt. Man werde nun mit dem Bauherrn und dem Architekten besprechen, wie sich die Sanierung fortsetzen und dabei der Denkmalschutz beachten lasse.

In einem kurzen Gespräch mit der SZ sagte der Geschäftsführer von Pronesta, dass er zu dem Baustopp keinen Kommentar abgeben wolle, und beendete das Telefonat abrupt. Auf schriftliche Fragen reagierte er nicht. "Innovative Premium Altbauten": Mit diesem Slogan wirbt Pronesta. Auf der Firmenseite wird das Anwesen am Alten Südfriedhof als "prägendes Einzeldenkmal" gepriesen. "Pronesta", verspricht der Investor, "wird die umfassende Sanierung des Ensembles mit großer Freude vorantreiben."